Σατσιάς: «Μας αδικεί το αποτέλεσμα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου Μαρίνος Σατσιάς μετά την ισοπαλία της ομάδας του (0-0) στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

«Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Στο πρώτο μέρος ειδικά στα τελευταία 20 λεπτά ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε ευκαιρίες όμως δεν σκοράραμε. Το ίδιο και στο β΄μέρος. Μας αδικεί το αποτέλεσμα… Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, εύχομαι καλή συνέχεια στον φίλο Γιώργο».».