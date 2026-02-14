Χαστούκι και πισωγύρισμα για Δόξα!

Δεν μπόρεσε η Δόξα να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά το μεγάλο διπλό επί της ΠΑΕΕΚ που την έβαλε γερά στο κόλπο της ανόδου.

Η ομάδα της Κατωκοπιάς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του α΄ ομίλου της β' φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας ηττήθηκε εντός έδρας με 2-0 από την ουραγό του ομίλου ΜΕΑΠ, η οποία είχε πρωταγωνιστή τον Ανσού που σκόραρε αμφότερα τα γκολ (43΄, 90+6΄).

Η Δόξα έμεινε έτσι στο -4 από την τρίτη θέση όπου ισοβαθμούν Καρμιώτισσα και ΠΑΕΕΚ (η οποία αγωνίζεται την Κυριακή).

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής του α΄ γκρουπ:

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Καρμιώτισσα - ΑΣΙΛ 5-0

Δόξα - ΜΕΑΠ 0-2

Κυριακή 15/2

15:00 Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΠΑΕΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Νέα Σαλαμίνα 56

2. Καρμιώτισσα 35

3. ΠΑΕΕΚ 35 (-1 αγώνα)

4. Αγία Νάπα 33

5. Δόξα 31

6. Ομόνοια 29ης Μαΐου 31 (-1 αγώνα)

7. ΑΣΙΛ 26

8. ΜΕΑΠ 24

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Χαλκάνορας - Αχυρώνας Ονήσιλος 3-0

Σπάρτακος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 2-0

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΖ 1-1

Ηρακλής Γερολάκκου - Διγενής Μόρφου 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Σπάρτακος 29

2. Χαλκάνορας 27

3. Διγενής Μόρφου 25

4. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 22

5. Ηρακλής Γερολάκκου 22

6. Εθνικός Λατσιών 17

7. ΑΕΖ 15

8. Αχυρώνας Ονήσιλος 6