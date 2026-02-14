Χαστούκι και πισωγύρισμα για Δόξα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δεν μπόρεσε η Δόξα να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά το μεγάλο διπλό επί της ΠΑΕΕΚ που την έβαλε γερά στο κόλπο της ανόδου.
Η ομάδα της Κατωκοπιάς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του α΄ ομίλου της β' φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας ηττήθηκε εντός έδρας με 2-0 από την ουραγό του ομίλου ΜΕΑΠ, η οποία είχε πρωταγωνιστή τον Ανσού που σκόραρε αμφότερα τα γκολ (43΄, 90+6΄).
Η Δόξα έμεινε έτσι στο -4 από την τρίτη θέση όπου ισοβαθμούν Καρμιώτισσα και ΠΑΕΕΚ (η οποία αγωνίζεται την Κυριακή).
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής του α΄ γκρουπ:
Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-2
Καρμιώτισσα - ΑΣΙΛ 5-0
Δόξα - ΜΕΑΠ 0-2
Κυριακή 15/2
15:00 Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΠΑΕΕΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Νέα Σαλαμίνα 56
2. Καρμιώτισσα 35
3. ΠΑΕΕΚ 35 (-1 αγώνα)
4. Αγία Νάπα 33
5. Δόξα 31
6. Ομόνοια 29ης Μαΐου 31 (-1 αγώνα)
7. ΑΣΙΛ 26
8. ΜΕΑΠ 24
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Χαλκάνορας - Αχυρώνας Ονήσιλος 3-0
Σπάρτακος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 2-0
Εθνικός Λατσιών - ΑΕΖ 1-1
Ηρακλής Γερολάκκου - Διγενής Μόρφου 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Σπάρτακος 29
2. Χαλκάνορας 27
3. Διγενής Μόρφου 25
4. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 22
5. Ηρακλής Γερολάκκου 22
6. Εθνικός Λατσιών 17
7. ΑΕΖ 15
8. Αχυρώνας Ονήσιλος 6