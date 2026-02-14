ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαστούκι και πισωγύρισμα για Δόξα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χαστούκι και πισωγύρισμα για Δόξα!

Δεν μπόρεσε η Δόξα να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά το μεγάλο διπλό επί της ΠΑΕΕΚ που την έβαλε γερά στο κόλπο της ανόδου.

Η ομάδα της Κατωκοπιάς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του α΄ ομίλου της β' φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας ηττήθηκε εντός έδρας με 2-0 από την ουραγό του ομίλου ΜΕΑΠ, η οποία είχε πρωταγωνιστή τον Ανσού που σκόραρε αμφότερα τα γκολ (43΄, 90+6΄).

Η Δόξα έμεινε έτσι στο -4 από την τρίτη θέση όπου ισοβαθμούν Καρμιώτισσα και ΠΑΕΕΚ (η οποία αγωνίζεται την Κυριακή).

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής του α΄ γκρουπ:

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Καρμιώτισσα - ΑΣΙΛ 5-0

Δόξα - ΜΕΑΠ 0-2

Κυριακή 15/2

15:00 Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΠΑΕΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Νέα Σαλαμίνα 56

2. Καρμιώτισσα 35

3. ΠΑΕΕΚ 35 (-1 αγώνα)

4. Αγία Νάπα 33

5. Δόξα 31

6. Ομόνοια 29ης Μαΐου 31 (-1 αγώνα)

7. ΑΣΙΛ 26

8. ΜΕΑΠ 24

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Χαλκάνορας - Αχυρώνας Ονήσιλος 3-0

Σπάρτακος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 2-0

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΖ 1-1

Ηρακλής Γερολάκκου - Διγενής Μόρφου 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Σπάρτακος 29

2. Χαλκάνορας 27

3. Διγενής Μόρφου 25

4. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 22

5. Ηρακλής Γερολάκκου 22

6. Εθνικός Λατσιών 17

7. ΑΕΖ 15

8. Αχυρώνας Ονήσιλος 6

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΔΟΞΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα του Απόλλωνα στο «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στην 64η θέση ο Κουγιουμτζιάν στη Γιγαντιαία Κατάβαση

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ριέρα για Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Απογοήτευση»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(Αυτο)γκολ από το πουθενά αλλά... άκυρο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαστούκι και πισωγύρισμα για Δόξα!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ένωση 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπογκά: «Ήμουν δύο μήνες κλεισμένος στο σπίτι μου με τη σύζυγό και τον προπονητή μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Φαβορί για τον πάγκο της Σίτι ο Μαρέσκα σε περίπτωση αποχώρησης του Γκουαρδιόλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ακόμη πιο κοντά στη στέψη, τρίποντο σε δύο... δόσεις για Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας - Άρης 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να καλύψουμε τη διαφορά και να βρεθούμε στην τετράδα»

Ελλάδα

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της Ομόνοιας για την Ένωση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέο παγκύπριο ρεκόρ Κ10 ο Αντώνης Κατσαντώνης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Βρίσκει τον... γρήγορο ρυθμό του ο Τράικοβιτς!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Τούντορ... προσωρινός στην Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη