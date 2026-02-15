Καρέ αλλαγών στην ενδεκάδα της Πάφου στο «Alphamega»

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες η Πάφος αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στο στάδιο «Alphamega» για την 22η αγωνιστική.

Με τέσσερις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο Άλμπερτ Θελάδες σε σχέση με την ήττα από την Ομόνοια. Συγκεκριμένα οι Γκόρτερ, Γκεσάντ, Ντράγκομιρ και Ζάζα πήραν τις θέσεις των Παπαδούδη, Πηλέα, Όρσιτς και Κίνα.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Γκόρτερ, Μπρούνο, Λουίζ, Ιωάννου, Γκεσάντ, Σούνιτς, Σίλβα, Πέπε, Ντράγκομιρ, Ζάζα, Λελέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ν. Μιχαήλ, Παπαδούδης, Πηλέας, Μπασουαμινά, Σέμα, Όρσιτς, Μίμοβιτς, Άντερσον, Γ. Μιχαήλ, Μπρίτο και Ενρίκε.