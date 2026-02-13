Συνεχίζεται το Σάββατο το Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα

Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι σημερινός αγώνας της 5ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας μεταξύ Αγίας Νάπας – Νέας Σαλαμίνας στο Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας, μετά από απόφαση του διαιτητή διακόπηκε στο 43ο λεπτό λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου από τη συνεχόμενη βροχόπτωση.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 από το χρονικό σημείο της διακοπής του αγώνα.

Στο χρονικό σημείο της διακοπής η Νέα Σαλαμίνα προηγείτο στο σκορ με 1-0.