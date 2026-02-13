ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κέρδος οι πιτσιρικάδες για το ΘΟΪ Λακατάμιας, πέρα από την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Coca – Cola

Δημοσιευτηκε:

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές, που όχι μόνο πήραν χρόνο συμμετοχής, αλλά ανταποκρίθηκαν με το παραπάνω στις προσδοκίες του προπονητή, ήταν το μεγαλύτερο κέρδος του ΘΟΪ Λακατάμιας, από τον Προημιτελικό Κύπελλο Coca – Cola Γ’ Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ.

Η ομάδα του Νώντα Χριστινάκη κέρδισε 2-0 την ΑΕΠ Πολεμιδιών, που βρίσκεται στη 2η θέση του Α’ Ομίλου της Γ’ Κατηγορίας, με σκόρερ του Χρυσοχοΐδη και Μπαξεβάνο στο β’ ημίχρονο. Το μεγάλο κέρδος ήταν 20χρονα παιδιά όπως οι Κοντός, Χριστοδούλου, Κούλος και Τσοποζίδης, και άλλοι, που όχι μόνο μπήκαν στη φωτιά, αλλά δείχνουν ότι αρχίζουν να χτίζουν μια νοοτροπία, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να μην φοβούνται.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο που είναι η παραμονή. Όταν έρθει η ώρα των ημιτελικών θα τους προσεγγίσουμε με την ίδια φιλοσοφία, όπως και τα προηγούμενα ματς Κυπέλλου. Προφανώς όταν είσαι στα ημιτελικά, θέλεις να πας στον τελικό» δηλώνει ο προπονητής.

Oι αγώνες της ημιτελικής φάσης είναι διπλοί. Το ΘΟΪ Λακατάμιας πέρασε την Α’ Φάση χωρίς αγώνα, ενώ στους «16» απέκλεισε τον Akamas Mandria εκτός έδρας με 1-0 με γκολ που πέτυχε ο Κούλος. Στους «8» απέκλεισε με 2-0 την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Στα ημιτελικά βρίσκονται επίσης ο Ερμής Αραδίππου από το Α’ Γκρουπ της Γ’ Κατηγορίας, ο ΠΟ Ορμήδειας πρωτοπόρος του Β’ Γκρουπ και η ΑΕΚ Κελλιών από την Επίλεκτη ΣΤΟΚ.

