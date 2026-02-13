«Καυτό» ντέρμπι και ακόμη ένα με φαβορί

Στην 5η αγωνιστική μπαίνει η β΄ φάση του πρωταθλήματος της Β΄ Κατηγορίας και, όσο πάει, φουντώνει η μάχη και στους δύο ομίλους. Απόψε (19:00) θα γίνουν δύο αγώνες που αφορούν τον α΄ όμιλο. Η 3η Αγία Νάπα ψάχνει την υπέρβαση απέναντι στην αήττητη Νέα Σαλαμίνα (17 νίκες, δύο ισοπαλίες) που περιμένει απλώς τη στέψη. Την ίδια ώρα, η Καρμιώτισσα υποδέχεται τον αδιάφορο ΑΣΙΛ. Το Σάββατο (15:00) η Δόξα θα υποδεχθεί τη ΜΕΑΠ και το πρόγραμμα θα κλείσει την Κυριακή (15:00) με το ματς Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΠΑΕΕΚ.

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 53, ΠΑΕΕΚ 35, Αγία Νάπα 33, Καρμιώτισσα 32, Δόξα 31, Ομόνοια 29Μ 31, ΑΣΙΛ 26, ΜΕΑΠ 21.

*** Τα παιχνίδια του β΄ ομίλου είναι ορισμένα όλα το Σάββατο (15:00). Αναλυτικά: Χαλκάνορας-Αχ./Ονήσιλος, Σπάρτακος-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Εθνικός Λατσιών-ΑΕΖ, Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Σπάρτακος 26, Διγενής Μόρφου 25, Χαλκάνορας 24, ΑΠΕΑ Ακρ. 24, Ηρακλής Γερ. 19, Εθνικός Λατσιών 16, ΑΕΖ 14, Αχ./Ονήσιλος 5.