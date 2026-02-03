Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 5ης και 6ης αγωνιστικής

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της 5ης και 6ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

5η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή 13.02.2026

19:00 Αγία Νάπα – Νέα Σαλαμίνα / Cytavision

Σάββατο 14.02.2026

15:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΣΙΛ Λύσης

15:00 Δόξα Κατωκοπιάς – ΜΕΑΠ

Κυριακή 15.12.2026

15:00 Ομόνοια 29Μ – ΠΑΕΕΚ / Cablenet

Β’ ΌΜΙΛΟΣ

Σάββατο 14.02.2026

15:00 Χαλκάνορας – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

15:00 Σπάρτακος Κιτίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

15:00 Εθνικός Λατσιών – ΑΕΖ Ζακακίου

15:00 Ηρακλής Γερολάκκου – Διγενής Ακρίτας Μόρφου

6η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 21.02.2026

15:00 ΠΑΕΕΚ – Αγία Νάπα / Cytavision

15:00 Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

15:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Ομόνοια 29Μ

15:00 ΜΕΑΠ ΑΣΙΛ Λύσης

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 21.02.2026

15:00 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΕΖ Ζακακίου

15:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Ηρακλής Γερολάκκου

15:00 Χαλκάνορας – Σπάρτακος Κιτίου

15:00 Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Εθνικός Λατσιών

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΔΟΞΑΠΑΕΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜAEZ

