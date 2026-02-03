Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 5ης και 6ης αγωνιστικής
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της 5ης και 6ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
5η αγωνιστική
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 13.02.2026
19:00 Αγία Νάπα – Νέα Σαλαμίνα / Cytavision
Σάββατο 14.02.2026
15:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΣΙΛ Λύσης
15:00 Δόξα Κατωκοπιάς – ΜΕΑΠ
Κυριακή 15.12.2026
15:00 Ομόνοια 29Μ – ΠΑΕΕΚ / Cablenet
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
Σάββατο 14.02.2026
15:00 Χαλκάνορας – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
15:00 Σπάρτακος Κιτίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
15:00 Εθνικός Λατσιών – ΑΕΖ Ζακακίου
15:00 Ηρακλής Γερολάκκου – Διγενής Ακρίτας Μόρφου
6η αγωνιστική
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 21.02.2026
15:00 ΠΑΕΕΚ – Αγία Νάπα / Cytavision
15:00 Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
15:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Ομόνοια 29Μ
15:00 ΜΕΑΠ ΑΣΙΛ Λύσης
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 21.02.2026
15:00 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΕΖ Ζακακίου
15:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Ηρακλής Γερολάκκου
15:00 Χαλκάνορας – Σπάρτακος Κιτίου
15:00 Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Εθνικός Λατσιών