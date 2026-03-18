FIFA: «Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί»

Σε επίσημη τοποθέτηση προχώρησε η FIFA σχετικά με το αίτημα του Ιράν, να δώσει τα παιχνίδια του στο Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό και όχι στις ΗΠΑ, όπως έχει προγραμματιστεί. Η χώρα της Μέσης Ανατολής επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας, μιας και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της εθνικής ομάδας, ωστόσο η Παγκόσμια Ομοσπονδία το απέρριψε.Η FIFA ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της, ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η FIFA περιμένει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025».

