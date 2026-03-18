Στην λίστα της Γιουβέντους ο αμφιλεγόμενος Μέισον Γκρίνγουντ

Ο Άγγλος επιθετικός φαίνεται πως βρίσκεται στο «στόχαστρο» των «μπιανκονέρι» εν όψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Μέισον Γκρίνγουντ ενδέχεται να αποχωρήσει από την Ligue 1 το καλοκαίρι, καθώς ο επιθετικός της Μαρσέιγ βρίσκεται στην λίστα της Γιουβέντους. Ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποιεί άλλη μια παραγωγική σεζόν στη νότια Γαλλία, έχοντας πετύχει 25 γκολ σε 38 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει μοιράσει και οκτώ ασίστ.

Η απόδοσή του έχει τραβήξει την προσοχή ιδιαίτερα ενός συλλόγου, με τη δις πρωταθλήτρια Ευρώπης να φέρεται ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τη «La Gazzetta dello Sport», oι Μασσαλοί ενδέχεται να αναγκαστεί να πουλήσουν τον διεθνή εξτρέμ για οικονομικούς λόγους, αν δεν καταφέρουν να προκριθούν στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Η Μαρσέιγ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση της Ligue 1 με 49 βαθμούς, δύο πάνω από τη Λυών, τρεις μπροστά από τη Λιλ και έξι πάνω από τις Μονακό και Ρεν, που βρίσκονται στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα. Οι τρεις πρώτες ομάδες εξασφαλίζουν συμμετοχή στο Champions League της επόμενης χρονιάς. Ωστόσο, αν οι Γάλλοι αναγκαστούν να τον πουλήσουν, θα ζητήσουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του, σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα.

Η υπόθεση που ακολουθεί τον 24χρονο

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχώρησε από το κλαμπ υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες το καλοκαίρι του 2024, αλλά έκτοτε έχει αναβιώσει την καριέρα του στην Νότια Γαλλία, αποτελώντας βασικό στέλεχος των Μασσαλών.

Ο 24χρονος συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2022 και κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού, ελεγκτική και καταναγκαστική συμπεριφορά, καθώς και επίθεση, ενώ αγωνιζόταν στη Γιουνάιτεντ. Αυτό οδήγησε στον αποκλεισμό του από τους «κόκκινους διαβόλους» και την εθνική Αγγλίας.

Οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν από τη Βρετανική Εισαγγελία τον Φεβρουάριο του 2023, αφού η σύντροφός του τις απέσυρε, όμως ο Γκρίνγουντ παρέμεινε στο περιθώριο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν τελικά πουληθεί στη Μαρσέιγ έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ.

