ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κρίνονται πολλά, πριν από την τελική ευθεία!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν.

Η 10η στροφή στη β’ φάση της διοργάνωσης διεξάγεται μεσοβδόμαδα, με σημαντικά παιχνίδια, τόσο για τη μάχη της ανόδου, όσο και για την προσπάθεια της αποφυγής της διαβάθμισης. Στον α’ όμιλο, τέσσερις ομάδες διεκδικούν δύο εισιτήρια, για να συνοδεύσουν την ήδη πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα στα μεγάλα σαλόνια. Αυτή τη στιγμή στο δεύτερο σκαλοπάτι και μάλιστα έχοντας διαφορά τεσσάρων βαθμών από τις υπόλοιπες ομάδες είναι η Ομόνοια 29Μ, που σήμερα αγωνίζεται, στις 15:30, εκτός έδρας απέναντι στον ουραγό του α’ γκρουπ, ΑΣΙΛ. Η Καρμιώτισσα και η ΠΑΕΕΚ, που ακολουθούν με 40 βαθμούς, αγωνίζονται με τις Αγία Νάπα εντός και ΜΕΑΠ εκτός, αντίστοιχα. Την ίδια ώρα, η Δόξα, που είναι δυο βαθμούς πιο πίσω (38β.) και παλεύει για τις δικές της πιθανότητες, παίζει εκτός έδρας με την πρωτοπόρο Νέα Σαλαμίνα.

Η βαθμολογία του α΄ γκρουπ:

Νέα Σαλαμίνα 66

Ομόνοια 29Μ 44

Καρμιώτισσα 40

ΠΑΕΕΚ 40

Δόξα 38

Αγία Νάπα 34

ΜΕΑΠ 28

ΑΣΙΛ 27

Η αποφυγή μίας θέσης

Στον β’ όμιλο, με τον Αχυρώνα Ονήσιλο να έχει ήδη διαβαθμιστεί βαθμολογικά και την ΑΕΖ να βρίσκεται αρκετά μακριά από τις θέσεις σωτηρίας, πλέον απομένει άλλη μία ομάδα, που θα πάει μαζί τους στην Γ’ κατηγορία. Σαφώς στην πιο δυσχερή θέση είναι ο Εθνικός Λατσιών, που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, έξι βαθμούς πίσω από την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου. Σήμερα, στις 15:30, η ομάδα των Λατσιών παίζει εντός έδρας με τον Ηρακλή Γερολάκκου, την ώρα που η ΑΠΕΑ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ουραγό της βαθμολογίας, Αχ./ Ονήσιλο. Στα άλλα παιχνίδια, που ξεκινάνε την ίδια ώρα, θα αναμετρηθούν η ΑΕΖ με τον Σπάρτακο Κιτίου και ο Διγενής Μόρφου με τον Χαλκάνορα.

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ: Διγενής Μόρφου 34, Χαλκάνορας 34, Ηρακλής Γερ. 32, Σπάρτακος 30, ΑΠΕΑ Ακρ. 29, Εθνικός Λατσιών 23, ΑΕΖ 19, Αχ./ Ονήσιλος 7.

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΔΟΞΑΠΑΕΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜAEZ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη