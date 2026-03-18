«Άναψαν» τα αίματα ανάμεσα σε Γκουαρδιόλα και Ρούντιγκερ μετά την λήξη

«Βασίλισσα» και στο «Έτιχαντ» η Ρεάλ Μαδρίτης! Οι Μαδριλένοι επικράτησαν 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού, πήραν την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Στο τέλος του αγώνα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Αντόνιο Ρούντιγκερ ενεπλάκησαν σε ένα περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής των «πολιτών» χαιρετούσε όλους τους παίκτες των φιλοξενούμενων, μέχρι που έφτασε στον Γερμανό.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένας φυσιολογικός χαιρετισμός κατέληξε σε μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, οι συμπαίκτες του και ο Άλβαρο Αρμπελόα χρειάστηκε να απομακρύνουν τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, καθώς συνέχιζε να κοιτάζει τον Καταλανό με... εχθρικό βλέμμα.

Ο άλλοτε τεχνικός της Μπαρτσελόνα, συνέχισε να χαιρετά τους παίκτες, αλλά παρέμενε πολύ προσεκτικός σε όσα έκανε και έλεγε ο Ρούντιγκερ. Οι κάμερες της ισπανικής μετάδοσης έδειξαν τον Πεπ να στέλνει ένα φιλί προς τον 33χρονο τη στιγμή που ο παίκτης αποχωρούσε.

Αν και δεν ρωτήθηκε για το περιστατικό, ο Γκουαρδιόλα έγινε... viral για τις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου. Συγκεκριμένα μετά τον αγώνα, ένας από τους δημοσιογράφους δήλωσε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Πεπ Γκουαρδιόλα σε όλη την προπονητική του καριέρα, ωστόσο, ο Καταλανός το διέψευσε.

«Όχι, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα, ο Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, το ξεχνάς συνέχεια. Δεν συνειδητοποιείς πώς ήταν να αντιμετωπίζεις τη Λίβερπουλ. Αυτοί οι αγώνες ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μάθηση για όλη την ομάδα, επειδή παίξαμε εναντίον μιας ομάδας που, σε αντίθεση με εμάς που δεν ήμασταν σε αυτή τη διοργάνωση πριν από 12 ή 13 χρόνια, είχε ήδη αυτή την εμπειρία. Κέρδιζαν αυτούς τους αγώνες μερικές φορές, η Ρεάλ Μαδρίτης μας κέρδιζε, κερδίσαμε μερικούς, είχαμε επίσης σπουδαίες στιγμές».

Guardiola felicita a todos los jugadores del Real Madrid, todos les dan la mano sin problema, hasta que llega el demente de Rudiger y le empieza a decir de todo. Ese chico necesita ayuda urgente, tiene problemas serios. Es peligroso. pic.twitter.com/6W8e6aXGFg — -1899- (@_Futbolero_) March 18, 2026

-Periodista: "¿Ha sido el Real Madrid el mayor desafío de tu carrera en el Manchester City?



"No. El Liverpool de Klopp. Estábais en España, no sabéis lo que fue eso. El Real Madrid… Nos han eliminado más, tenemos números parecidos, pero saben cómo hemos jugado". pic.twitter.com/j6ds7MXJmb — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 17, 2026

athletiko.gr