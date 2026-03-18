Η Σενεγάλη πάει στο CAS!

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής είχε ανακοινώσει πως η Σενεγάλη χάνει τον τελικό στα χαρτιά, απονέμοντας το τρόπαιο στην Εθνική Μαρόκου, δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή του αγώνα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε σοκ και αμφισβήτηση.

Από την πλευρά της, η Σενεγάλη δεν αποδέχεται την εξέλιξη και σκοπεύει να προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), με στόχο να ακυρώσει την απόφαση και να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να έχει συνέχεια, ενώ η εικόνα της CAF δέχεται σημαντικό πλήγμα εν μέσω έντονων επικρίσεων.

