Καλοί οι Μπράουν και Μπράντον Τόμας αλλά…

Η ομάδα της Λεμεσού τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και θα πάει να παίξει με τους περσινούς πρωταθλητές με στόχο να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από την ισοπαλία με την Ανόρθωση. Σε περίπτωση διπλού η ομάδα της Λεμεσού παραμένει βασική διεκδικήτρια της δεύτερης θέσης περιμένοντας παράλληλα τυχόν απώλειες της Ομόνοιας για να δει αν μπορεί να πλησιάσει την κορυφή.

Ο Ερνάν Λοσάδα είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει και πάλι τους Μπράντον Τόμας και Μόργκαν Μπράουν, οι οποίοι εξέτισαν την ποινή τους και επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση. Η πιο σημαντική ωστόσο επιστροφή για την ομάδα της Λεμεσού είναι ο κόσμος της. Οι απολλωνίστες επιστρέφουν στο γήπεδο μετά από την τιμωρία που επιβλήθηκε στην ομάδα από τον αθλητικό δικαστή. Είναι δεδομένο πως με τον κόσμο στο πλευρό τους, οι παίκτες μπορούν να πάρουν μεγαλύτερη ώθηση στους αγώνες. Πόσω μάλλον τώρα, αφού η ομάδα θα μπει σε μία διαδικασία έχοντας μπροστά της δύσκολες και συνεχόμενες αναμετρήσεις με τους υπόλοιπους διεκδικητές των προνομιούχων θέσεων του πρώτου ομίλου.