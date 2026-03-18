ΕΝΠ: Μία απ΄τα ίδια...

Μία από τα ίδια και με την Κράσαβα. Και με την Κράσαβα ομάδα χωρίς αρχή και τέλος. Και με την Κράσαβα άμυνα για κλάματα και ανύπαρκτη επίθεση. Με μεγάλα κενά στην άμυνα από το πουθενά δέχθηκε ξανά τέσσερα γκολ. Επιθετικά σε άλλο ένα παιχνίδι δεν είδε δίκτυα. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι της Παρασκευής με την Ομόνοια Αραδίππου.

Από συντριβή σε συντριβή

Ακόμη μία ντροπιαστική ήττα. Ακόμη μία ντροπιαστική συντριβή. Από ήττα σε ήττα. Από συντριβή σε συντριβή. Από κακές εμφανίσεις σε ακόμη χειρότερες. Πριν την συντριβή από την Κράσαβα η Ένωση γνώρισε την συντριβή από τον Άρη.

Ο Μαρκόφσκι

Η Ένωση γνώρισε την συντριβή με την Κράσαβα. Έχασε εύκολα και ηττήθηκε με 4-0.

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι δήλωσε πως το αποτέλεσμα αδικεί την ομάδα του. Βέβαια στάθηκε στα εύκολα γκολ που δέχθηκε η Ένωση και στις ευκαιρίες που είχε και δεν αξιοποίησε.