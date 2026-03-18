ΠΑΟΚ: Με υπομονή και βλέμμα στην κορυφή για το φινάλε με τον Βόλο

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελευταία στροφή της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει τη νίκη, προκειμένου να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας ενόψει των πλέι οφ, εκεί όπου θα κριθούν τα πάντα στη μάχη του τίτλου.Ο Ρουμάνος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, κυρίως στην επιθετική γραμμή και στα άκρα, καθώς βασικοί ποδοσφαιριστές παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Οι Άντρια Ζίβκοβιτς, Τάισον Κεντζιόρα και Γιώργος Γιακουμάκης ταλαιπωρούνται από προβλήματα που προήλθαν από χτυπήματα και όχι από μυϊκές κακώσεις, με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά.

Η επιστροφή τους στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα θα κρίνει και το αν θα μπορέσουν να τεθούν στη διάθεση του Λουτσέσκου για το παιχνίδι στον Βόλο.

Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διάθεση για βιασύνη. Το τεχνικό επιτελείο θέλει να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της έναρξης των πλέι οφ, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα πιεστούν για να προλάβουν το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η διακοπή που ακολουθεί για τις εθνικές ομάδες λειτουργεί επίσης ως σημαντικό στοιχείο στον σχεδιασμό, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για πλήρη αποκατάσταση.

Ο Λουτσέσκου αναμένεται να προχωρήσει σε προσεκτικές επιλογές όσον αφορά την ενδεκάδα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για αποτέλεσμα και τη διαχείριση του ρόστερ.

Στο μυαλό του υπάρχει ξεκάθαρα η ανάγκη να παρουσιαστεί η ομάδα ανταγωνιστική και αποτελεσματική, αλλά χωρίς ρίσκο που μπορεί να κοστίσει στη συνέχεια.

