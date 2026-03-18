Ολυμπιακός: Προχωρά στην επέκταση του «Γ. Καραϊσκάκης»

Οι μελέτες για την επέκταση του «Γ. Καραϊσκάκης» είναι έτοιμες, όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει λύση για να αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ για δύο χρόνια.

Άμεσα θέλει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης να ξεκινήσουν οι εργασίες για την επέκταση του «Γ. Καραϊσκάκης». Οι σχετικές μελέτες για αύξηση της χωρητικότητας σε 50.000 θέσεις είναι έτοιμες και απομένει η τελική απόφαση για την έναρξη των εργασιών.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θα ήθελε να ξεκινήσουν… χθες τα έργα, ωστόσο πρέπει να λυθούν κάποια ζητήματα, όπως η συμφωνία με το ΟΑΚΑ, όπου θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως έδρα η ομάδα για περίπου δύο χρόνια.

Αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με το ΟΑΚΑ έως το 2027, όταν και θα είναι έτοιμο το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και αυτός το γήπεδο. Στην αρχή της σεζόν, οι «πράσινοι» είχαν αρνηθεί τη χρήση του σταδίου από την Κηφισιά ως έδρα. Στον Πειραιά εξετάζουν το θέμα από κάθε πλευρά και ψάχνουν πιθανά παραθυράκια, για να μπορέσουν κι εκείνοι να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ την επόμενη διετία.

