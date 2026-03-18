ΑΕΚ: Διαχείριση και… σφράγισμα πρόκρισης με Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Τσέλιε, έχοντας το 4-0 από τη Σλοβενία. Ο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί ρόστερ και κάρτες ενόψει συνέχειας.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας ως «προίκα» το εμφατικό 4-0 από το πρώτο παιχνίδι στη Σλοβενία, που της δίνει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League.

Το ζητούμενο για την Ένωση δεν είναι μόνο η επιβεβαίωση της ανωτερότητάς της, αλλά και η σωστή διαχείριση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά του ένα σύνθετο «παζλ», καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για πρόκριση και στην προστασία βασικών ποδοσφαιριστών.

Υπάρχουν αρκετοί παίκτες που βρίσκονται στο όριο καρτών και με μία ακόμη θα χάσουν το πρώτο παιχνίδι της επόμενης φάσης. Σε αντίθεση με το πρωτάθλημα, οι κάρτες στην Ευρώπη δεν «σβήνονται» άμεσα, κάτι που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας των επιλογών.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, να υπάρξει διαχείριση στο βασικό σχήμα, με τον Σέρβο τεχνικό να αφήνει εκτός ενδεκάδας ή ακόμη και εκτός αποστολής ορισμένους παίκτες που βρίσκονται σε κίνδυνο τιμωρίας.

Παρά το άνετο 4-0 του πρώτου αγώνα, στην ΑΕΚ δεν υπάρχει διάθεση χαλάρωσης. Στα αποδυτήρια επικρατεί η λογική ότι η πρόκριση πρέπει να «κλειδώσει» με σοβαρότητα και συγκέντρωση, χωρίς περιττά ρίσκα.

