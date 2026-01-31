ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στραμμένα τα φώτα στην Αγία Νάπα - Πρόγραμμα και βαθμολογία Β΄ Κατηγορίας

Στραμμένα τα φώτα στην Αγία Νάπα - Πρόγραμμα και βαθμολογία Β΄ Κατηγορίας

΄Τρία ματς για τον α΄ όμιλο και άλλα τρία για το β΄ όμιλο περιλαμβάνει το... μενού.

Στην Αγία Νάπα είναι στραμμένα τα φώτα από το πρόγραμμα των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της Β΄ Κατηγορίας. Εκεί θα μονομαχήσουν, η τοπική ομάδα που έχει 30 βαθμούς με την Καρμιώτισσα που με 26 βαθμούς παίζει με την πλάτη στον τοίχο.

Ένα παιχνίδι που αφορά τον α΄ όμιλο. αυτό της ανόδου και σήμερα θα γίνουν ακόμη δύο ματς, με την ΠΑΕΕΚ να υποδέχεται τη ΜΕΑΠ και να είναι το μεγάλο φαβορί ενώ λίγο πιο μετά η Ομόνοια 29ης Μαΐου θα υποδεχθεί τον ΑΣΙΛ.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή

Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Σάββατο 14:30

ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ

Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα

Σάββατο 17:00

Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ

 

H βαθμολογία του α΄ ομίλου

1.Νέα Σαλαμίνα 50 (με παιχνίδι περισσότερο)

2. ΠΑΕΕΚ 32

3. Αγία Νάπα 30

4. Δόξα 28 (με παιχνίδι περισσότερο)

5. Ομόνοια 29Μ 28

6. ΑΣΙΛ 26

7. Καρμιώτισσα 26

8.ΜΕΑΠ 21

 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (14:30)

ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος

Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου

Σπάρτακος - ΑΕΖ

Κυριακή (14:30)

Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών

H βαθμολογία του β΄ ομίλου:

1.Διγενής Μόρφου 24

2. Σπάρτακος 20

3. Χαλκάνορας 20

4. ΑΠΕΑ Ακρ. 19

5. Εθνικός Λατσιών 15

6. Ηρακλής Γερ. 15

7. ΑΕΖ 13

8. Αχ./Ονήσιλος 5

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

