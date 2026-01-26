Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 3ης και 4ης αγωνιστικής της Β' Φάσης
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της 3ης και 4ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
3η αγωνιστική
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 30.01.2026
19:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Νέα Σαλαμίνα (Cytavision)
Σάββατο 31.01.2026
14:30 ΠΑΕΕΚ – ΜΕΑΠ
14:30 Αγία Νάπα – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
17:00 Ομόνοια 29Μ – ΑΣΙΛ Λύσης
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 31.01.2026
14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
14:30 Χαλκάνορας – Διγενής Ακρίτας Μόρφου
14:30 Σπάρτακος Κιτίου – ΑΕΖ Ζακακίου
Κυριακή 01.02.2026
14:30 Ηρακλής Γερολάκκου – Εθνικός Λατσιών
4η αγωνιστική
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 07.02.2026
15:00 Νέα Σαλαμίνα – Ομόνοια 29Μ (Cytavision)
15:00 ΠΑΕΕΚ – Δόξα Κατωκοπιάς
15:00 ΜΕΑΠ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Κυριακή 08.02.2026
15:00 ΑΣΙΛ Λύσης – Αγία Νάπα
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 07.02.2026
15:00 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Εθνικός Λατσιών
15:00 Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Σπάρτακος Κιτίου
15:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Χαλκάνορας
Κυριακή 08.02.2026
15:00 ΑΕΖ Ζακακίου – Ηρακλής Γερολάκκου