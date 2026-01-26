ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 3ης και 4ης αγωνιστικής της Β' Φάσης

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 3ης και 4ης αγωνιστικής της Β' Φάσης

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της 3ης και 4ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

3η αγωνιστική

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή 30.01.2026

19:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Νέα Σαλαμίνα (Cytavision)

Σάββατο 31.01.2026

14:30 ΠΑΕΕΚ – ΜΕΑΠ

14:30 Αγία Νάπα – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

17:00 Ομόνοια 29Μ – ΑΣΙΛ Λύσης

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 31.01.2026

14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

14:30 Χαλκάνορας – Διγενής Ακρίτας Μόρφου

14:30 Σπάρτακος Κιτίου – ΑΕΖ Ζακακίου

Κυριακή 01.02.2026

14:30 Ηρακλής Γερολάκκου – Εθνικός Λατσιών

4η αγωνιστική

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 07.02.2026

15:00 Νέα Σαλαμίνα – Ομόνοια 29Μ (Cytavision)

15:00 ΠΑΕΕΚ – Δόξα Κατωκοπιάς

15:00 ΜΕΑΠ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Κυριακή 08.02.2026

15:00 ΑΣΙΛ Λύσης – Αγία Νάπα

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 07.02.2026

15:00 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Εθνικός Λατσιών

15:00 Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Σπάρτακος Κιτίου

15:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Χαλκάνορας

Κυριακή 08.02.2026

15:00 ΑΕΖ Ζακακίου – Ηρακλής Γερολάκκου

