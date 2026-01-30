Τετραπλή... αγωνία στον Απόλλωνα

Η χαρά που έφερε η 6η σερί νίκη στο πρωτάθλημα για τον Απόλλωνα, επισκιάστηκε από τους τραυματισμούς.

Στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου ο Ερνάν Λοσάδα είδε τρεις παίκτες να βγαίνουν αναγκαστική αλλαγή κατά τη διάρκεια του ματς και ένας ακόμη, έμεινε στα αποδυτήρια πριν την έναρξη της επανάληψης.

Συγκεκριμένα υπάρχει αγωνία για τους Γκάρι Ροντρίγκεζ, Tόμας Λαμ, Γιώργο Μαλεκκίδη και Ντανίλο Σπόλιαριτς. Περισσότερα για την κατάστασή τους θα γνωρίζουμε το Σάββατο όταν και θα περάσουν από τους ιατρικούς ελέγχους.

Να σημειωθεί πως την Τετάρτη ο Απόλλωνας θα παίξει με την Ομόνοια Αραδίππου στη Λεμεσό σε νοκ άουτ αγώνα κυπέλλου.