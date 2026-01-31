Ίδρωσε αλλά νίκησε ο Παναθηναϊκός με απίστευτο Σλούκα

Η εμπειρία του Κώστα Σλούκα και το Τζέριαν Γκραντ κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό στη Λιόν και του επέτρεψαν να παραμείνει μία νίκη μακριά από την εξάδα και μακριά από εκπλήξεις.

Δίχως να πείσουν με την απόδοση τους, οι πράσινοι επικράτησαν με 79-78 της Βιλερμπάν, για την 25η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας σε 15-10 το ρεκόρ τους. Στον αντίποδα, η εκ των ουραγών της βαθμολογίας υποχώρησε στο 6-19.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79