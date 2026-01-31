ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έξοδος κινδύνου για την Πάφος FC και το διπλό είναι μονόδρομος για να μην χαθεί το... τρένο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δεν έχει επιλογή η Παφιακή ομάδα όντας στο -8 από την κορυφή.

Με την Ευρωπαϊκή πορεία να αποτελεί μία ευχάριστη ανάμνηση, σε μία σεζόν που έγραψε ιστορία με την είσοδό της στη League phase του Champions League, στην Πάφος FC πλέον επικεντρώνονται στις εγχώριες διοργανώσεις. 

Και έχοντας δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα που την έφεραν στο -8 από την κορυφή, αν και έχει παιχνίδι λιγότερο, δεν έχει επιλογή σήμερα (16:00) απέναντι στον Εθνικό Άχνας στο Δασάκι. Ουσιαστικά το διπλό αποτελεί μονόδρομο για να μην χαθεί το… τρένο.

Μπορεί ο αντίπαλος να είναι σε πολύ άσχημο φεγγάρι, όμως αυτό είναι πιο… επικίνδυνο για το συγκρότημα του Άλμπερτ Θελάδες. Ο Ισπανός τεχνικός δεν ξεκίνησε δηλαδή η θητεία του στην Παφιακή ομάδα και γνωρίζει καλά και ο ίδιος πως, με ενδεχόμενη απώλεια σήμερα, θα αυξηθούν από πολύ νωρίς τα… σύννεφα πάνω από το κεφάλι του.

Η Παφιακή ομάδα επιβάλλεται να δείξει την ανωτερότητά της ώστε να κρατήσει επαφή με την κορυφή και να πάει με άλλη διάθεση στους αγώνες με τους «αιώνιους» στο «Στέλιος Κυριακίδης». Πρώτα με τον ΑΠΟΕΛ στον εξ αναβολής αγώνα (04/02) και ακολούθως με την Ομόνοια (08/02), σε ένα ματς που θα μοιάζει σαν τελικό.

Η τεχνική ηγεσία ελπίζει πως θα υπάρξει μεγαλύτερη συγκέντρωση ώστε να αποφευχθούν εύκολα γκολ, όπως έγινε στις δύο σερί ήττες εντός των τειχών με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται ο Κορέια ενώ ο Γκολντάρ ίσως προφυλαχθεί ξανά ώστε να μπορεί να βοηθήσει στα ντέρμπι.

