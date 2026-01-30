ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εθίστηκε στις νίκες ο Απόλλωνας που όλο ανεβαίνει!

Στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, παρόλο που έχει παιχνίδια περισσότερα φιγουράρει ο Απόλλωνας μετά το διπλό που πέτυχε κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 20ης αγωνιστικής.

Ο Απόλλωνας με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο του είναι απίστευτος αφού μετρά έξι στα έξι στο πρωτάθλημα και πλέον μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Έχει όμως κάθε δικαίωμα να ρίχνει ματιές και για τον τίτλο.

20ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου

Ομόνοια Αρ. - Απόλλων 0-1

(34΄ πέν. Τόμας)

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας - Πάφος F

17:00 ΑΕΚ - Ένωση

19:00 Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ

Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου

16:00 Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα

17:00 Ακρίτας - Ανόρθωση

19:00 ΑΕΛ - Άρης

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου

17:00 Ένωση - Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια

19:00 Απόλλων - Ολυμπιακός

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

19:00 Άρης - Ανόρθωση

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ