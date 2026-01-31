Επικίνδυνη αποστολή για την Άρσεναλ που δεν θέλει να δώσει άλλα δικαιώματα

Μακριά από την έδρα της αγωνίζεται η πρωτοπόρος Άρσεναλ στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» αναμετρώνται με τη Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ» και θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες στο πρωτάθλημα ύστερα από τρία ματς χωρίς νίκη (0-2-1), προκειμένου να διατηρήσουν το προβάδισμα των τεσσάρων βαθμών έναντι της Μάντσεστερ Σίτι και της Άστον Βίλα.

Η Λίβερπουλ φιλοξενεί τη Νιούκαστλ με στόχο να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της στην Premier League για το 2026, καθώς μέσα στον Ιανουάριο μετράει τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα (σ.σ. την περασμένη εβδομάδα από την Μπόρνμουθ) για το πρωτάθλημα. Τέλος, το τρίτο διαδοχικό «τρίποντο» στο πρωτάθλημα θα κυνηγήσει η Τσέλσι που υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Σάββατο 31/01

17:00 Μπράιτον-Έβερτον

17:00 Λιντς-Άρσεναλ

17:00 Γουλβς-Μπόρνμουθ

19:30 Τσέλσι-Γουέστ Χαμ

22:00 Λίβερπουλ-Νιούκαστλ

Κυριακή 01/02

16:00 Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ

16:00 Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας

18:30 Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 02/02

22:00 Σάντερλαντ-Μπέρνλι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Άρσεναλ 50

Μάντσεστερ Σίτι 46

Άστον Βίλα 46

Μάντσεστερ Γ. 38

Τσέλσι 37

Λίβερπουλ 36

Φούλαμ 34

Μπρέντφορντ 33

Νιούκαστλ 33

Έβερτον 33

Σάντερλαντ 33

Μπράιτον 30

Μπόρνμουθ 30

Τότεναμ 28

Κρίσταλ Πάλας 28

Λιντς 26

Νότιγχαμ Φόρεστ 25

Γουέστ Χαμ 20

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8