Αουτσάιντερ και με την πλάτη στον τοίχο ο Εθνικός

Να βγει από το λήθαργο και να κάνει επανεκκίνηση. Αυτό θα επιζητήσει σήμερα (16:00) ο Εθνικός απέναντι στην Πάφο στο Δασάκι. Δεν είναι φαβορί όμως δεν έχει άλλη επιλογή από το να κτυπήσει τα ρέστα του για να πάρει θετικό αποτέλεσμα ώστε να σταματήσει ο κατήφορος.

Προέρχεται από 11 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα συν την ήττα από την Ένωση και τον αποκλεισμό στο κύπελλο. Έχει να κερδίσει σχεδόν ένα γύρο στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα από τις 25 Οκτωβρίου που συνέτριψε την Ένωση με 5-1 στο Δασάκι. Έμεινε έτσι καθηλωμένος στους 14 βαθμούς.

Ο Ρουί Φερέιρα σε πέντε παιχνίδια μετράει πέντε ήττες. Είναι λογικό ο Πορτογάλος προπονητής να βρίσκεται κάτω από πίεση. Θέλει και αυτός με χίλια ένα θετικό αποτέλεσμα. Εκτός πλάνων είναι οι τιμωρημένοι με κάρτες Αγγελόπουλος και Μασάδο και ο τραυματίας Ψάλτης. Οι Μπρένο, Λομοτέι και Μπαχανάκ θα είναι αποστολή αλλά αποτελούν ερωτηματικό για την ενδεκάδα.

Και λόγω απουσιών και λόγω επιστροφών ο Φερέιρα θα παρατάξει ενδεκάδα με αλλαγές. Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά και το τέταρτο και τελευταίο απόκτημα της ομάδας ο 25χρονος ακραίος επιθετικός Ράφαελ Καμάτσο. Τα υπόλοιπα τρία αποκτήματα είναι οι Σιβέριο, Γιούσης και Νενέκο.