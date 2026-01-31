ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αουτσάιντερ και με την πλάτη στον τοίχο ο Εθνικός

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Αουτσάιντερ και με την πλάτη στον τοίχο ο Εθνικός

Θέλει να χαμογελάσει μετά από ένα σχεδόν γύρο η ομάδα της Άχνας.

Να βγει από το λήθαργο και να κάνει επανεκκίνηση. Αυτό θα επιζητήσει σήμερα (16:00) ο Εθνικός απέναντι στην Πάφο στο Δασάκι. Δεν είναι φαβορί όμως δεν έχει άλλη επιλογή από το να κτυπήσει τα ρέστα του για να πάρει θετικό αποτέλεσμα ώστε να σταματήσει ο κατήφορος.

Προέρχεται από 11 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα συν την ήττα από την Ένωση και τον αποκλεισμό στο κύπελλο. Έχει να κερδίσει σχεδόν ένα γύρο στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα από τις 25 Οκτωβρίου που συνέτριψε την Ένωση με 5-1 στο Δασάκι. Έμεινε έτσι καθηλωμένος στους 14 βαθμούς.

Ο Ρουί Φερέιρα σε πέντε παιχνίδια μετράει πέντε ήττες. Είναι λογικό ο Πορτογάλος προπονητής να βρίσκεται κάτω από πίεση. Θέλει και αυτός με χίλια ένα θετικό αποτέλεσμα. Εκτός πλάνων είναι οι τιμωρημένοι με κάρτες Αγγελόπουλος και Μασάδο και ο τραυματίας Ψάλτης. Οι Μπρένο, Λομοτέι και Μπαχανάκ θα είναι αποστολή αλλά αποτελούν ερωτηματικό για την ενδεκάδα.

Και λόγω απουσιών και λόγω επιστροφών ο Φερέιρα θα παρατάξει ενδεκάδα με αλλαγές. Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά και το τέταρτο και τελευταίο απόκτημα της ομάδας ο 25χρονος ακραίος επιθετικός Ράφαελ Καμάτσο. Τα υπόλοιπα τρία αποκτήματα είναι οι Σιβέριο, Γιούσης και Νενέκο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή στα μεταγραφικά: Ο Χρίστου παίζει με ΑΠΟΕΛ και ξαναφορά τα πράσινα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ξανά στην αγορά για χαφ, περιμένει μέχρι αύριο τον Καμαρά

Ελλάδα

|

Category image

Οι εκλεκτοί των Θελάδες και Φερέιρα στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστροφές που κάνουν... θόρυβο στην Κύπρο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Άρης απαντάει στις... φυγές με μία σούπερ κυπριακή κίνηση!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμεινε εκτός ο Ελ Κααμπί από το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ανησυχία στην Ντουμπάι με Πετρούσεφ πριν από τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκλήρωσε τη μεγάλη επιστροφή η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νόρις: «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πως έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με Μαγιαμπέλα αλλά και... ερωτήματα στην ενδεκάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος της Ριμπάκινα επί της Σαμπαλένκα στο Australian Open και στα χέρια της το τρόπαιο!

Τένις

|

Category image

Με αλλαγές στην Αγιά Σοφιά o Oλυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Με πατημένο το γκάζι για νέα ανάσα ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Υποχρεωμένος να αντιδράσει ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη