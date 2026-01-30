B' Κατηγορία: Ντέρμπι με... άρωμα σαλονιών

Με τη σημερινή αναμέτρηση στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Δόξα και Νέα Σαλαμίνα γίνεται η αρχή της 3ης αγωνιστικής της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Ένα παιχνίδι που αφορά τον α΄ όμιλο και στο οποίο οι γηπεδούχοι «καίγονται» για το τρίποντο στη μάχη που κάνουν για την άνοδο.

Αντίθετα, οι ερυθρόλευκοι, όντας στην κορυφή χωρίς ήττα (15-2-0), ουσιαστικά έχουν πάρει το ένα εισιτήριο και απομένει και… η στέψη. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο στις 14:30 θα παίξουν ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ και Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα, ενώ στις 17:00 θα κοντραριστούν Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ.

H βαθμολογία του α΄ ομίλου:{

Νέα Σαλαμίνα 47

ΠΑΕΕΚ 32

Αγία Νάπα 30

Δόξα 28

Ομόνοια 29Μ 28

ΑΣΙΛ 26

Καρμιώτισσα 26

ΜΕΑΠ 21

Στον β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση, το Σάββατο (14:30) θα γίνουν τα ματς: ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος, Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου και Σπάρτακος - ΑΕΖ, ενώ η αγωνιστική θα κλείσει την Κυριακή (14:30) με το ματς Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου:

Διγενής Μόρφου 24

Σπάρτακος 20

Χαλκάνορας 20

ΑΠΕΑ Ακρ. 19

Εθνικός Λατσιών 15

Ηρακλής Γερ. 15

ΑΕΖ 13

Αχ./Ονήσιλος 5