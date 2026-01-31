ΦΩΤΟ: Λαμπερή και φωτεινή η «Γιορτή της Σκοποβολής» στο Ολυμπιακό Μέγαρο

Λαμπερή και Φωτεινή ήταν «Η γιορτή της Σκοποβολής», στη διάρκεια της οποίας η Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου, βράβευσε τους κορυφαίους σκοπευτές και τις κορυφαίες σκοπεύτριες, οι οποίοι ξεχώρισαν με την αγωνιστική τους παρουσία σε όλα τα αγωνίσματα και όλες τις κατηγορίες, στους Πρωταθληματικούς αγώνες, καθώς και στις διεθνείς διοργανώσεις του 2025.

Αθλήτρια της Χρονιάς για το 2025 αναδείχθηκε η σκοπεύτρια του ΣΚΗΤ Κωνσταντίνα Νικολάου της ΣΚΟΑΜ, Αθλητής της Χρονιάς 2025, ο σκοπευτής του ΣΚΗΤ Ανδρέας Ποντίκης της ΣΚΟΛΕΥ και Αθλητής Χρονιάς στα μη Ολυμπιακά αγωνίσματα Κόμπακ και Σπόρτιγκ, ο Λεύκιος Μιλτιάδους της ΣΚΟΛΕΜ.

Κορυφαία Οργάνωση για το 2025, αναδείχθηκε η Σκοπευτική Οργάνωση Λευκωσίας με 1948 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Σκοπευτική Οργάνωση Λεμεσού με 1165 και τρίτη η Σκοπευτική Οργάνωση Λάρνακας με 970 βαθμούς.

Ομάδα Χρονιάς αναδείχθηκε η Εθνική ομάδα ΣΚΗΤ Γυναικών, με τις Κωνσταντίνα Νικολάου, Παναγιώτα Ανδρέου και Αναστασία Ελευθερίου, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο ομαδικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Απονεμήθηκαν επίσης τιμητικές διακρίσεις στην Εθνική ομάδα Εφήβων ΣΚΗΤ κάτω των 18 ετών, η οποία αποτελούμενη από τους Στυλιανό Περικλέους, Κλεάνθη Κλεάνθους και Ανδρέα Μιχαήλ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών και στην Εθνική ομάδα Εφήβων ΣΚΗΤ, η οποία αποτελούμενη από τους Ανδρέα Ποντίκη, Μάρκο Κοντόπουλο και Κλεάνθη Κλεάνθους, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες, που διακρίθηκαν στις διεθνείς διοργανώσεις.

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στην γραμματέα της ΣΚΟΚ Ελευθερία Στεργίδου, η οποία αφυπηρέτησε πρόσφατα, για τη σημαντική και πολύχρονη προσφορά της στη ΣΚΟΚ.

Η Βραδιά κορυφώθηκε με τις δύο σημαντικότερες διακρίσεις της ΣΚΟΚ. Το Βραβείο Ήθους και το Αριστείο της ΣΚΟΚ.

Το Βραβείο Ήθους απονεμήθηκε στο σκοπευτή του ΤΡΑΠ Νικόλα Κυριάκου, ο οποίος στον τελικό του ΤΡΑΠ Ανδρών στους ΑΜΚΕ, υπέβαλε ένσταση υπέρ του αντιπάλου του για βολή, η οποία δόθηκε χαμένη από το διαιτητή και υποχρέωσε τους πάντες και τον Πρίγκιπα του Μονακό, να τον συγχαρούν για αυτή την πολύ ξεχωριστή πράξη «Ήθους και Ευ Αγωνίζεσθαι».

Το Αριστείο της ΣΚΟΚ απονεμήθηκε στον επιχειρηματία και σκοπευτή Βιτάλι Αβτάικιν για τη συνεχή πολυετή προσφορά του στο άθλημα της Σκοποβολής.