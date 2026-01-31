Τζάμπολ στη 15η αγωνιστική με φαβορί ΑΕΚ και Κεραυνό

Με δύο αναμετρήσεις ξεκινά η δράση της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League. Το ενδιαφέρον είναι μοιρασμένο, τόσο στην κορυφή, όσο και στη μάχη για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Πετρολίνα ΑΕΚ – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Η Πετρολίνα ΑΕΚ προέρχεται από εκτός έδρας νίκη επί της FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου και παραμένει στην 1η θέση με 28 βαθμούς (14-0). Απέναντί της βρίσκει την Ανόρθωση, που έρχεται από τη σημαντική νίκη επί του Απόλλωνα και βρίσκεται στην 7η θέση με 20 βαθμούς (6-8), δίνοντας τη δική της μάχη για να μπει στην πρώτη εξάδα.

Κεραυνός Στροβόλου – ΕΘΑ Έγκωμης

Ο Κεραυνός συνεχίζει να πιέζει για να ανέλθει στην κορυφή, προερχόμενος από νίκη επί του Αχιλλέα Καϊμακλίου και βρίσκεται στη 2η θέση με 27 βαθμούς (13-1). Υποδέχεται στις 18:30 την ΕΘΑ, η οποία μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ είναι στην 9η θέση με 17 βαθμούς (3-11) και αναζητά αντίδραση.

Στο άλλο παιχνίδι (19:00), η Πετρολίνα ΑΕΚ προέρχεται από εκτός έδρας νίκη επί της FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου και παραμένει στην 1η θέση με 28 βαθμούς (14-0). Απέναντί της βρίσκει την Ανόρθωση, που έρχεται από τη σημαντική νίκη επί του Απόλλωνα και βρίσκεται στην 7η θέση με 20 βαθμούς (6-8), δίνοντας τη δική της μάχη για να μπει στην πρώτη εξάδα.

Πρόγραμμα 15ης αγωνιστικής

31/1 (18:30): Κεραυνός Στροβόλου – Ε.Θ.Α. Έγκωμης

31/1 (19:00): Πετρολίνα ΑΕΚ – Ανόρθωση Αμμοχώστου

1/2 (18:30): Απόλλων Λεμεσού – Αχιλλέας Καϊμακλίου

2/2 (18:00): ΑΠΟΕΛ – MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου

2/2 (19:00): ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ – FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου