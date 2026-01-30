Ανεβαίνει επίπεδο με Μαγιαμπέλα… αποδεδειγμένα!

Μεγάλο ενθουσιασμό έχει φέρει στις τάξεις των φίλων της Ομόνοιας η απόκτηση του Μιχλάλι Μαγιαμπέλα.

Ενός παίκτη που δεν χρειάζεται συστάσεις αφού τα τελευταία 3,5 χρόνια ήταν στον Άρη και πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση του τίτλου από την «Ελαφρά Ταξιαρχία» το 2023. Με το άκουσμα της είδησης, ότι θα χώριζαν οι δρόμοι του με τη λεμεσιανή ομάδα, η διοίκηση της Ομόνοιας έκανε αστραπιαίες κινήσεις και εξασφάλισε τον «ναι» του παίκτη.

Ο 29χρονος ακραίος επιθετικός ανεβάζει επίπεδο την Ομόνοια και αυτό… αποδεδειγμένα. Φυσικά, καθρέφτης πάντα είναι το γήπεδο, όμως η όλη παρουσία του στο νησί, ήταν τέτοια που δεν χωράει αμφισβήτηση η ποιότητα και η αξία του. Μέτρησε 125 συμμετοχές με 19 γκολ και 15 ασίστ. Προηγουμένως είχε θητεύσει σε Σουηδία με Ντέγκεφορς, Μπράγκε και Τζουργκάρντενς και στην Πορτογαλία με Φαρένσε και Κοΐμπρα. Είχε επίσης ένα πέρασμα και από το Ισραήλ.