Πήρε την μπουκιά από το στόμα της Ομόνοιας 29Μ στο 90΄ η Αγία Νάπα

Μια ανάσα από τη νίκη που θα την ανέβαζε στις θέσεις ανόδου βρέθηκε η Ομόνοια 29ης Μαΐου η οποία ισοφαρίστηκε στο 90ό λεπτό από την Αγία Νάπα, σε αγώνα για την πρεμιέρα της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Οι πράσινοι, ο οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Αλαμπρίτη στο 30ό λεπτό, έκαναν την ανατροπή από το πρώτο ημίχρονο, χάρη σε τέρματα των Άμπρι (33΄) και Φερνάντες (39΄). Ωστόσο, εκεί που φαινόταν ότι θα έμπαιναν στη β΄ φάση με το δεξί και θα ανέβαιναν στην τρίτη θέση προσπερνώντας τη Δόξα (που χθες έμεινε στο 1-1 με την Καρμιώτισσα), δέχθηκαν το σοκ στο 90΄ από το γκολ του Ηλία που ισοφάρισε σε 2-2.

Ομόνοια 29Μ και Αγία Νάπα συνεχίζουν έτσι να ισοβαθμούν, πλέον στους 27 βαθμούς και στο -1 από την τριάδα.

A' όμιλος

Παρασκευή 16/1

Δόξα - Καρμιώτισσα 1-1

Σάββατο 17/1

ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ 3-1

17:00 Ομόνοια 29Μ - Αγία Νάπα 2-1

Κυριακή 18/1

14:30 Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ

Βαθμολογία

1. Νέα Σαλαμίνα 41 (-1 αγώνα)

2. ΠΑΕΕΚ 32

3. Δόξα 28

------------------------------

4. Ομόνοια 29Μ 27

5. Αγία Νάπα 27

6. Καρμιώτισσα 25

7. ΑΣΙΛ 23

8. ΜΕΑΠ 21 (-1 αγώνα)