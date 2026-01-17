Πήρε την μπουκιά από το στόμα της Ομόνοιας 29Μ στο 90΄ η Αγία Νάπα
Μια ανάσα από τη νίκη που θα την ανέβαζε στις θέσεις ανόδου βρέθηκε η Ομόνοια 29ης Μαΐου η οποία ισοφαρίστηκε στο 90ό λεπτό από την Αγία Νάπα, σε αγώνα για την πρεμιέρα της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.
Οι πράσινοι, ο οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Αλαμπρίτη στο 30ό λεπτό, έκαναν την ανατροπή από το πρώτο ημίχρονο, χάρη σε τέρματα των Άμπρι (33΄) και Φερνάντες (39΄). Ωστόσο, εκεί που φαινόταν ότι θα έμπαιναν στη β΄ φάση με το δεξί και θα ανέβαιναν στην τρίτη θέση προσπερνώντας τη Δόξα (που χθες έμεινε στο 1-1 με την Καρμιώτισσα), δέχθηκαν το σοκ στο 90΄ από το γκολ του Ηλία που ισοφάρισε σε 2-2.
Ομόνοια 29Μ και Αγία Νάπα συνεχίζουν έτσι να ισοβαθμούν, πλέον στους 27 βαθμούς και στο -1 από την τριάδα.
A' όμιλος
Παρασκευή 16/1
Δόξα - Καρμιώτισσα 1-1
Σάββατο 17/1
ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ 3-1
17:00 Ομόνοια 29Μ - Αγία Νάπα 2-1
Κυριακή 18/1
14:30 Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ
Βαθμολογία
1. Νέα Σαλαμίνα 41 (-1 αγώνα)
2. ΠΑΕΕΚ 32
3. Δόξα 28
------------------------------
4. Ομόνοια 29Μ 27
5. Αγία Νάπα 27
6. Καρμιώτισσα 25
7. ΑΣΙΛ 23
8. ΜΕΑΠ 21 (-1 αγώνα)