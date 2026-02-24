Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας καθώς και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / Παρασκευή 6 Μαρτίου
19:00 Αγία Νάπα - Ομόνοια 29Μ (απευθείας από τη Cytavision)
Σάββατο 7 Μαρτίου
15:30 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Δόξα Κατωκοπιάς
15:30 ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα
15:30 ΑΣΙΛ Λύσης - ΠΑΕΕΚ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / Σάββατο 7 Μαρτίου
15:00 Ηρακλής Γερολάκκου – Σπάρτακος Κιτίου (απευθείας από τη Cytavision)
15:30 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Διγενής Μόρφου
15:30 Εθνικός Λατσιών – Χαλκάνορας
15:30 ΑΕΖ - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου