Προχώρησαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι (Νέοι Γ' Κατηγορίας)

Ακολουθεί το ΘΟΪ Λακατάμιας με 49 βαθμούς και αγώνα λιγότερο, που προχώρησε επίσης με εκτός έδρας νίκη.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής:

Ξυλοφάγου FC - ΘΟΪ Λακατάμιας 1-4

Κόρνος FC - ΑΠΟΝΑ 2-7

Ομόνοια Αεαδίππου - ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0

Ομόνοια Ψευδά - Freedom24 Krasava 0-10

Ασπίς Πύλας - ΑΣΙΛ Λύσης 1-2

Ηρακλής Γερολάκκου - FC Λειβάδια 6-0

Ο αγώνας ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου διακόπηκε στο 4ο λεπτό όταν οι γηπεδούχοι (άρχισαν τον αγώνα με επτά ποδοσφαιριστές) έμειναν με έξι ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού. Στο χρονικό σημείο της διακοπής η ΑΠΕΑ ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0.

Ο αγώνας Κέδρος - Εθνικός Λατσιών δεν έγινε λόγω αδυναμίας καθόδου του Κέδρου.