Προχώρησαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι (Νέοι Γ' Κατηγορίας)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η πρωτοπόρος ομάδα Freedom24 Krasava προχώρησε νικηφόρα και οδηγεί την κούρσα του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ' Κατηγορίας με 51 βαθμούς.
Ακολουθεί το ΘΟΪ Λακατάμιας με 49 βαθμούς και αγώνα λιγότερο, που προχώρησε επίσης με εκτός έδρας νίκη.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής:
Ξυλοφάγου FC - ΘΟΪ Λακατάμιας 1-4
Κόρνος FC - ΑΠΟΝΑ 2-7
Ομόνοια Αεαδίππου - ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0
Ομόνοια Ψευδά - Freedom24 Krasava 0-10
Ασπίς Πύλας - ΑΣΙΛ Λύσης 1-2
Ηρακλής Γερολάκκου - FC Λειβάδια 6-0
Ο αγώνας ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου διακόπηκε στο 4ο λεπτό όταν οι γηπεδούχοι (άρχισαν τον αγώνα με επτά ποδοσφαιριστές) έμειναν με έξι ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού. Στο χρονικό σημείο της διακοπής η ΑΠΕΑ ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0.
Ο αγώνας Κέδρος - Εθνικός Λατσιών δεν έγινε λόγω αδυναμίας καθόδου του Κέδρου.