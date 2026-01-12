Γ’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης με τις δεκαπέντε αγωνιστικές, ξεκαθάρισε το σκηνικό ενόψει της Β' Φάσης του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.

Τον πρώτο όμιλο αποτελούν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-8 και το δεύτερο όμιλο οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο:

Σάββατο 17.01.2026 (14:30)

Αναγέννηση Δερύνειας - Ασπίς Πύλας

ΑΕΠ Πολεμιδιών - Ανόρθωση Μουτταγιάκας

Ερμής Αραδίππου - ΑΕΝ

Κυριακή 18.01.2026 (14:30)

Εθνικός Άσσιας - Κέδρος

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο δεύτερο όμιλο:

Σάββατο 17.01.2026 (14:30)

ΠΟ Ορμήδειας - ΑΠΟΝΑ

Οθέλλος Αθηαίνου - Κούρης Ερήμης

FC Λειβάδια - Ομόνοια Ψευδά

ΘΟΪ Λακατάμιας - Άτλας Αγλαντζιάς