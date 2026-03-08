Συνταγή νίκης οι στατικές φάσεις για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είναι με διαφορά η πιο αποτελεσματική ομάδα στις στατικές φάσεις στην Ελλάδα. Η δουλειά που έχουν ρίξει ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του με τους παίκτες σε αυτό το κομμάτι αποδίδει καρπούς και χαρίζει πολύτιμους βαθμούς.

Η «Ένωση» με το χθεσινό νικητήριο τέρμα του Αρόλντ Μουκουντί απέναντι στην ΑΕΛ Novibet έφτασε φέτος τα 16 τέρματα από στατικές φάσεις (φάουλ ή κόρνερ) σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα στα 13 από αυτά τα παιχνίδια οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πανηγυρίσει τη νίκη, ενώ έχουν ηττηθεί μόλις μια φορά όταν σκοράρουν από στατική φάση, στο ματς της League Phase του Conference League απέναντι στην Τσέλιε, την οποία αντιμετωπίζουν την Πέμπτη για τους «16» της διοργάνωσης.

Τρία γκολ από στατική φάση έχει πετύχει ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ από δύο οι Μπαρνάμπας Βάργκα, Φελίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί.

Αναλυτικά τα γκολ της ΑΕΚ από στατικές φάσεις φέτος:

· 24/07/2025: ΑΕΚ-Χάποελ Μπερ Σεβά 1-0 (50’ Ρέλβας)

· 07/08/2025: Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ 2-2 (14’ Ρέλβας)

· 31/08/2025: ΑΕΚ-Αστέρας 1-0 (38’ Πιερό)

· 14/09/2025: Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1 (69’ Κοϊτά)

· 02/10/2025: Τσέλιε-ΑΕΚ 3-1 (7’ Κουτέσα)

· 30/11/2025: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3 (16’ Γιόβιτς)

· 11/12/2025: Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ 1-2 (52’ Μαρίν)

· 14/12/2025: Παναιτωλικός-ΑΕΚ 0-5 (77’ Χρυσόπουλος)

· 18/12/2025: ΑΕΚ-Κραϊόβα 3-2 (65’ Βίντα)

· 21/12/2025: ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1 (67’ Γιόβιτς)

· 18/01/2026: ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 4-0 (57’ Γιόβιτς)

· 01/02/2026: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 (59’ Βάργκα)

· 08/02/2026: Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4 (55’ Βάργκα)

· 08/02/2026: Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4 (91’ Γκρούγιτς)

· 22/02/2026: ΑΕΚ-Λεβαδειακός 4-0 (5’ Μουκουντί)

· 07/03/2026: ΑΕΚ-ΑΕΛ (5’ Μουκουντί)