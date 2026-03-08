Ας παίξουμε κρυφτούλι...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το κρύψιμο των τραυματιών και οι εκτεθειμένοι με τις αντιδράσεις τους

Η κάθε ομάδα έχει τη δική της τακτική στην επικοινωνία σχετικά με τους απόντες πριν από κάθε ματς. Άλλες αδιαφορούν για να ενημερώσουν για την αποστολή, άλλες ανακοινώνουν ποιοι βρίσκονται στην αποστολή το βράδυ πριν από τον αγώνα. Μην το πάρετε όμως τοις μετρητοίς ότι αυτό που θα δημοσιεύσουν ισχύει. Κυρίως πριν από έναν κρισιμότατο αγώνα, δεν αποκλείεται να παίξουμε και λίγο κρυφτούλι! Ας αφήσουμε ρε παιδί μου σε αγωνία τους αντιπάλους, να μην ξέρουν από πού θα τους έρθει... Κάπως έτσι, φαντάζομαι, σκέφτηκαν στον Απόλλωνα και την Ομόνοια, πριν από το μεταξύ τους παιχνίδι στην περασμένη αγωνιστική.

Από τη μια πλευρά, οι της ομάδας της Λεμεσού, ενώ προηγουμένως σε κάθε αγώνα (σ.σ. άντε τις πλείστες, να μην είμαστε απόλυτοι), ανακοίνωναν αποστολή για το παιχνίδι, αυτή τη φορά αποφάσισαν να μην δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ήταν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα.

Από την άλλη, στο συγκρότημα της Ομόνοιας ενημέρωσαν κανονικά, όπως κάθε φορά, για την αποστολή, το βράδυ πριν από το παιχνίδι. Έλα, όμως, που δεν φανέρωσαν ότι υπήρχαν παίκτες που δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν το πλάνο του Χένινγκ Μπεργκ (σ.σ. βλέπε Σεμέδο και Άιτινγκ). Μάλιστα, κράτησαν μέχρι τέλους την αγωνία, αφού με ντρίμπλες αποφάσισαν να διατηρήσουν ανεπιβεβαίωτες τις έντονες πληροφορίες ότι οι δυο ποδοσφαιριστές δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν.

Είπαμε, η κάθε ομάδα έχει τους δικούς της λόγους για να πράττει, όπως επιθυμεί. Ενίοτε όμως μένουν εκτεθειμένοι, όχι μόνο με τα γεγονότα όπως εξελίσσονται μπροστά στα μάτια του κόσμου, αλλά και με τις γελοίες δικαιολογίες που αναφέρουν στο παρασκήνιο.

