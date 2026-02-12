Επίσημη η... βόμβα Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

Η μεγάλη κίνηση της απόκτησης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (31 χρόνων, 2.01 μέτρα) από τον Παναθηναϊκό AKTOR ολοκληρώθηκε.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν τον Αμερικανό MVP του Final Four της EuroLeague 2025.

Ποιος είναι ο Χέιζ-Ντέιβις

Μετά την εξαιρετική του παρουσία με τη Φενέρμπαχτσε, ο Αμερικανός φόργουορντ κέρδισε ένα εισιτήριο για το NBA, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα επιστρέφει στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό.

Στην καριέρα του ο Χέιζ-Ντέιβις έχει αγωνιστεί σε Λέικερς, Ράπτορς, Κινγκς, Γαλατάσαραϊ, Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Φοίνιξ Σανς. Σε 22 ματς που έπαιξε φέτος στο NBA έχει 1.4 πόντους και 1.3 ριμπάουντ, μην βρίσκοντας τον χώρο και τον ρόλο που θα περίμενε μετακομίζοντας από την Ευρώπη στις ΗΠΑ.

Σε 213 συμμετοχές στην EuroLeague ο 31χρονος φόργουορντ έχει 10.4 πόντους (50.4% στο δίποντο, 39.2% στο τρίποντο, 83.6% στις βολές), 4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν, όταν και οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου της, μέτρησε 16.7 πόντους (41% στο τρίποντο), 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 1.4 λάθη ανά 31’20” σε 39 παιχνίδια.