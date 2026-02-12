ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βγήκε το φιρμάνι για τον 3ο στον ΑΠΟΕΛ - Επίσημα στα γαλαζοκίτρινα ο Ολαγίνκα

Βγήκε το φιρμάνι για τον 3ο στον ΑΠΟΕΛ - Επίσημα στα γαλαζοκίτρινα ο Ολαγίνκα

Πήρε επίσημη μορφή η μεταγραφή στον ΑΠΟΕΛ.

Μετά τον Μίλος Ντέγκενεκ και τον Ντάνιελ Μαντσίνι, ανακοινώθηκε και το 3ο χειμερινό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται για τον Πίτερ Ολαγίνκα που έρχεται να ενισχύσει τα άκρα της επίθεσης. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του 30χρονου Νιγηριανού είναι για τους επόμενους τρεις μήνες, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση, ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Peter Olayinka. Η διάρκεια της συνεργασίας είναι μέχρι τον Μάιο του 2026. Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 16/11/1995 και υπήρξε διεθνής με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο στα πρωταθλήματα Αλβανίας, Τσεχίας και Σερβίας. Μετρά 364 αγώνες, με 102 γκολ και 61 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Peter στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε καλές επιτυχίες».


