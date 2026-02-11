ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΑΕΚ Κελλιών, Ερμής Αραδίππου, ΠΟ Ορμήδειας και ΘΟΪ Λακατάμιας εξασφάλισαν σήμερα εισιτήριο συμμετοχής στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Από τις ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση, μόνο η ΑΕΚ Κελλιών συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:

ΑΕΚ Κελλιών - Κέδρος 3-1

ΠΟ Ορμήδειας - Ανόρθωση Μουτταγιάκας 3-1

Ερμής Αραδίππου - Ομόνοια Ψευδά 2-1

ΘΟΪ Λακατάμιας - ΑΕΠ Πολεμιδιών 2-0

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Euroleague: Τζάμπολ για την 28η αγωνιστική σε Πόλη, Τελ Αβίβ, Βαρκελώνη και Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Μαθαίνει τους τρεις αντιπάλους

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σκέψεις για τον Βίτορ Περέιρα, Τούντορ και Γιούριτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έσκασε η «βόμβα» του Παναθηναϊκού: Ανακοίνωσε Χέιζ-Ντέιβις ο Γιαννακόπουλος!

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (12/2)

TV

|

Category image

Η Σίτι έκανε περίπατο κι έβαλε... πίεση στην Άρσεναλ - Απόδραση για Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καταιγιστικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τεχνικές και μυστικά μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, σε σεμινάριο που διοργάνωσε στη Λεμεσό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στον τελικό κερδίζοντας ξανά τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζει στην κορυφή η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Με τη... δεύτερη θα ξεφύγει

ΑΕΚ

|

Category image

Η αρχή έγινε, πάει παρακάτω

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τη δική του σειρά συμπληρωμάτων διατροφής NUTRICA παρουσίασε ο Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τώρα, είναι μεγαλύτερο με Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η τετράδα που θα διεκδικήσει το κύπελλο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη