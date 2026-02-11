Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών
ΑΕΚ Κελλιών, Ερμής Αραδίππου, ΠΟ Ορμήδειας και ΘΟΪ Λακατάμιας εξασφάλισαν σήμερα εισιτήριο συμμετοχής στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.
Από τις ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση, μόνο η ΑΕΚ Κελλιών συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.
Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:
ΑΕΚ Κελλιών - Κέδρος 3-1
ΠΟ Ορμήδειας - Ανόρθωση Μουτταγιάκας 3-1
Ερμής Αραδίππου - Ομόνοια Ψευδά 2-1
ΘΟΪ Λακατάμιας - ΑΕΠ Πολεμιδιών 2-0