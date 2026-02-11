Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 5ης αγωνιστικής

Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή 13.02.2026

19:00 Αγία Νάπα – Νέα Σαλαμίνα (απευθείας από τη Cytavision)

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΣΙΛ Λύσης (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)

Σάββατο 14.02.2026

15:00 Δόξα Κατωκοπιάς – ΜΕΑΠ

Κυριακή 15.12.2026

15:00 Ομόνοια 29Μ – ΠΑΕΕΚ (απευθείας από τη Cablenet)

Β’ ΌΜΙΛΟΣ

Σάββατο 14.02.2026

15:00 Χαλκάνορας – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

15:00 Σπάρτακος Κιτίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

15:00 Εθνικός Λατσιών – ΑΕΖ Ζακακίου

15:00 Ηρακλής Γερολάκκου – Διγενής Ακρίτας Μόρφου