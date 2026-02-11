Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 5ης αγωνιστικής
Σε ρυθμούς 5ης αγωνιστικής μπαίνει το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας τόσο για τον πρώτο όμιλο όσο και για το δεύτερο.
Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 13.02.2026
19:00 Αγία Νάπα – Νέα Σαλαμίνα (απευθείας από τη Cytavision)
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΣΙΛ Λύσης (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)
Σάββατο 14.02.2026
15:00 Δόξα Κατωκοπιάς – ΜΕΑΠ
Κυριακή 15.12.2026
15:00 Ομόνοια 29Μ – ΠΑΕΕΚ (απευθείας από τη Cablenet)
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
Σάββατο 14.02.2026
15:00 Χαλκάνορας – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
15:00 Σπάρτακος Κιτίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
15:00 Εθνικός Λατσιών – ΑΕΖ Ζακακίου
15:00 Ηρακλής Γερολάκκου – Διγενής Ακρίτας Μόρφου