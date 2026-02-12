Το χαμόγελο του... ιπτάμενου Μασούρα

Είναι δεύτερος σε αγωνιστικά λεπτά στη φετινή πορεία της Ομόνοιας. Και σε ελάχιστα ματς δεν ήταν ανάμεσα στους διακριθέντες σε αυτή την πορεία των πρασίνων σε Κύπρο και Ευρώπη.

Δικαιολογημένα λοιπόν χαμογελά και χαίρεται ο Ελλαδίτης στην προπόνηση της Ομόνοιας, κάτι που δείχνει πως το κλίμα είναι άριστο στο «Ηλίας Πούλλος».

Μετρά 2651 αγωνιστικά λεπτά, 23 μόλις πίσω από τον Εβάντρο. Ένας παίκτης που πολύ θεωρούσαν το καλοκαίρι πως θα αποχωρούσε αφού ήταν πίσω από τον Ντιουνκού. Στα χέρια του Μπεργκ όμως έγινε ιπτάμενος. Και είναι πλέον εκ των αγαπημένων της πράσινης κερκίδας.

Χ.Χ