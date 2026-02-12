Σκέφτεται στην Premier League το μέλλον του ο Βλάχοβιτς

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς φέρεται να θέλει τη μετακίνησή του στην Premier League το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συζητήσεις για ανανέωση στο Τορίνο έχουν «παγώσει» εδώ και μήνες.

Η διοίκηση της «Γιούβε» πρότεινε νέους όρους στο συμβόλαιο του Σέρβου επιθετικού, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις ετήσιες απολαβές του που ανέρχονται στα 12 εκατομμύρια.

Ωστόσο, ο 24χρονος φορ φέρεται να απέρριψε την πρόταση, οδηγώντας τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο.

Η προοπτική απόκτησής του ως ελεύθερου έχει ήδη κινητοποιήσει αρκετούς αγγλικούς συλλόγους, όπως η Τότεναμ που παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κίνησης.

Ακόμη η Τσέλσι, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως το φαβορί για την υπογραφή του, με τους «Μπλε» να τον θεωρούν αναβάθμιση σε σχέση με τον Λίαμ Ντελάπ.

