Πρώτος σε ευρωπαϊκές συμμετοχές με σύλλογο της Ελλάδας ο Καμαρά

Ιστορική βραδιά έζησε ο Μαντί Καμαρά την Πέμπτη στο Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ. Ο μέσος του «δικεφάλου του Βορρά» πέρασε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό στη θέση του Οζντόεφ και μάλιστα λίγο έλειψε να σκοράρει στο τέλος.

Το ξεχωριστό της υπόθεσης είναι ότι έφτασε τις 84 εμφανίσεις (63 με τον Ολυμπιακός, 21 με τον ΠΑΟΚ) με ελληνικούς συλλόγους στην Ευρώπη.

Πλέον είναι ο πρώτος ξένος σε παρουσία με σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφήνοντας πίσω του τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Ο «Τζόλε» έκανε όλες τις εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 1996 έως το 2009.

Πηγή: sport-fm.gr