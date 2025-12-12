Ήταν ο πιο ελκυστικός προορισμός που μετουσιώθηκε και στον πιο... αλησμόνητο

Με το που έγινε η κλήρωση της League phase του Conference League, η Βιέννη αποτέλεσε αυτόματα τον πιο ελκυστικό προορισμό για τους φίλους της Ομόνοιας.

Για αυτό αρκετοί επέλεξαν να... προσπεράσουν το Κόσοβο και την Ελβετία (Λωζάνη) και να ρίξουν το... χρήμα τους στην πανέμορφη Αυστριακή πόλη, που την περίοδο των Χριστουγέννων γίνεται ακόμη πιο όμορφη.

Η παρουσία 2500 και βάλε φίλων της, αφού αρκετοί πήραν και εισιτήρια στην κερκίδα της Ραπίντ, αποτυπώνει περίτρανα πως η Βιέννη ήταν μία από τις πιο μαζικές εξορμήσεις Ομονοιατών.

Θα μείνει και αλησμόνητο αυτό το ταξίδι αφού έφερε μεγάλη χαρά. Ήταν μάλιστα το πρώτο διπλό σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τους πράσινους στη 15η απόπειρα. Και με αυτό η Ομόνοια είναι... σχεδόν στα πλέι οφ του Conference αλλά έχει και τις ελπίδες της να εισέλθει στην οκτάδα και να περάσει απευθείας στη 16άδα.

Χ.Χ