Το 100% για ΑΕΚ και... σχεδόν για Ομόνοια και το 66% με 1% για τα ψηλά

Μετά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, Ομόνοια και ΑΕΚ έχουν αυξημένες πιθανότητες για να συνεχίσουν στην Ευρώπη και με τη νέα χρονιά.

Η ομάδα της Λάρνακας θεωρείται μία από τις 24 ομάδες που συνεχίζουν, ενώ έχει αυξημένες πιθανότητες να μπορέσει να είναι στην πρώτη οκτάδα που θα πορευθεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα στατιστικά της Football Meets Data υπάρχει ποσοστό 66% για να γίνει αυτό.

Από την άλλη, οι πράσινοι δύσκολα θα τεθούν εκτός, κατά 99,9% σύμφωνα Football Meets Data, όμως θεωρείται σχεδόν απίθανο να βρεθεί στις πρώτες οκτώ θέσεις, με τις λίγες ελπίδες της να στηρίζονται απλά στις μαθηματικές πράξεις.

Στην τελευταία αγωνιστική (18/12) οι δυο ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί την Σκεντίγια και την Ομόνοια την τρίτη στη βαθμολογία Ρακόφ.

Θυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα θα πάνε στους «16» κι από εκεί και πέρα, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 9η μέχρι την 16η θα είναι δυνατές στην κλήρωση απέναντι στις ομάδες από τη 17η μέχρι τη 24η.

