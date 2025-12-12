Για να αρπάξει το διπλό στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς τον Τάισον Ουόρντ θα παραταχθεί στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» της Βαρκελώνης ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την Παρασκευή (12/10, 21:30) για την 15η αγωνιστική. Ο Ουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα, αφήνοντας τεράστιο κενό κι ενώ ήδη στα γκαρντ χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα του Πειραιά που βρίσκεται εν αναμονή της άφιξης του 30χρονο Αμερικανού πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις. Ο Φρανκ Νιλικίνα αναμενόταν να επιστρέψει ήδη από τον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ και υπολογίζεται κανονικά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 8-5 έχοντας αγώνα λιγότερο, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας με τη Φενερμπαχτσέ λόγω της κακοκαιρίας που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το ΣΕΦ την περασμένη εβδομάδα. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο 9-5... εκεί που θα βρισκόταν δηλαδή η ομάδα του Πειραιά αν είχε διεξαχθεί ο αγώνας με την πρωταθλήτρια Euroleague Φενέρ και την είχε νικήσει.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ηττηθεί από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (91-80) για την 13η αγωνιστική και απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα επιδιώξουν να πετύχουν το διπλό επιστρέφοντας στις νίκες. Οι Καταλανοί, με τον Τσάβι Πασκουάλ όρθιο στον πάγκο, πέρασαν νικηφόρα από το Βελιγράδι, με 89-79 επί του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 22 πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ 17 πέτυχε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 3/6 τρίποντα. Παρά τα 1/7 τρίποντα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν διψήφιος, με 6 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός έχει το τρίτο καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα αυτή τη σεζόν στη Euroleague με 38,9%.

 

 

