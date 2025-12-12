Το Αφρικανικό Κύπελλο «αποδυναμώνει» τον Άρη

Με περιορισμένες επιλογές θα πορευτεί ο Άρης μετά το παιχνίδι της Κυριακής με τον Απόλλωνα. Ο λόγος είναι το Αφρικάνικο Κύπελλο, με τέσσερις παίκτες να έχουν λάβει κλήση για τη διοργάνωση, που θα ξεκινήσει στις 21 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου.

O Στιβ Γιαγκό θα είναι στην αποστολή της Μπουρκίνα Φάσο, ο Τζέντο Καλούλου με αυτήν του Κονγκό, o Άλεξ Μουσούντα με την Γκαμπόν και ο Γιασίν Μπουράν με τις Κομόρες. Και είναι όλοι παίκτες της μεσοαμυντικής γραμμής, προκαλώντας μεγάλο πονοκέφαλο στον προπονητή της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Άρτζομ Ράτζκοφ. Κακά τα ψέματα, αποδυναμώνεται, και ο Λευκορώσος προπονητής καλείται να βρει λύσεις.

Το πότε θα επιστρέψουν θα εξαρτηθεί από την πορεία των χωρών τους. Σε αυτό το διάστημα ο Άρης θα παίξει με Ομόνοια Αραδίππου (20/12), με Ολυμπιακό (04/01), με ΑΕΚ (10/01) και Εθνικό Άχνας (17/01).