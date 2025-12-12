ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Είναι κάτι παράξενο...» - Δεν είναι σίγουρο για ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Είναι κάτι παράξενο...» - Δεν είναι σίγουρο για ΑΠΟΕΛ

Αλλαγή δεδομένων ενδεχομένως να προκύψει σχετικά με την έξτρα τιμωρία που επιβλήθηκε στον προπονητή της Πάφου FC, Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός τεχνικός τιμωρήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή επειδή έδινε οδηγίες, κατά παράβαση των κανονισμών, ενώ ήταν στην κερκίδα με τιμωρία.

Μία απόφαση που παραξένεψε στο στρατόπεδο των πρωταθλητών. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις - στον ΣΠΟΡ FM – από τον εκπρόσωπο Τύπου, Χριστόφορο Ματθαίου, ο οποίος ανάφερε ότι εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει το θέμα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του η ποινή μάλλον θα εκτιθεί στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής (14/12) κόντρα στην Ένωση κι όχι σε αυτό που ακολουθεί με τον ΑΠΟΕΛ (21/12), όπως αρχικά είχε βγει προς τα έξω.

«Θα ξεκαθαρίσει σήμερα για Καρσέδο, είναι κάτι παράξενο αφού έχει τώρα επιπλέον ποινή. Δεν ήταν κάτι θεωρώ ακραίο, φώναζε από κερκίδα που ήταν κοντά σε αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να απουσιάζει από το παιχνίδι με ΕΝΠ, το πιο πιθανό σενάριο» ανάφερε.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τον πρόδωσε η άμυνα...

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Γουέλμπεκ «μίλησε» ελληνικά για χάρη του Κωστούλα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθική πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπροστάρηδες στην αντεπίθεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Πουθενά αλλού...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πίστεψε και ακόμη το πιστεύει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Σέσκο λόγω... τροφικής δηλητηρίασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σλοτ επανέφερε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον Μο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη