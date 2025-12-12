«Είναι κάτι παράξενο...» - Δεν είναι σίγουρο για ΑΠΟΕΛ

Αλλαγή δεδομένων ενδεχομένως να προκύψει σχετικά με την έξτρα τιμωρία που επιβλήθηκε στον προπονητή της Πάφου FC, Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός τεχνικός τιμωρήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή επειδή έδινε οδηγίες, κατά παράβαση των κανονισμών, ενώ ήταν στην κερκίδα με τιμωρία.

Μία απόφαση που παραξένεψε στο στρατόπεδο των πρωταθλητών. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις - στον ΣΠΟΡ FM – από τον εκπρόσωπο Τύπου, Χριστόφορο Ματθαίου, ο οποίος ανάφερε ότι εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει το θέμα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του η ποινή μάλλον θα εκτιθεί στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής (14/12) κόντρα στην Ένωση κι όχι σε αυτό που ακολουθεί με τον ΑΠΟΕΛ (21/12), όπως αρχικά είχε βγει προς τα έξω.

«Θα ξεκαθαρίσει σήμερα για Καρσέδο, είναι κάτι παράξενο αφού έχει τώρα επιπλέον ποινή. Δεν ήταν κάτι θεωρώ ακραίο, φώναζε από κερκίδα που ήταν κοντά σε αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να απουσιάζει από το παιχνίδι με ΕΝΠ, το πιο πιθανό σενάριο» ανάφερε.