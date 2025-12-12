Ρήξη χιαστού ο Τζίμας και χάνει την σεζόν

Δυστυχώς οι δυσμενέστερες εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν και ο Στέφανος Τζίμας θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο 19χρονος επιθετικός της Μπράιτον, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στον δεξί γόνατο, όταν στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αστον Βίλα (σ.σ. στις 3 Δεκεμβρίου) τραυματίσθηκε και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Υπενθυμίζεται, ότι αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας που ο νεαρός Ελληνας συμπεριελήφθη στην αρχική 11άδα των «γλάρων» για την Premier League.