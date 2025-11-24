ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από αμυντικός σε... Μέσι στο «Αλφαμέγα!»

Εντυπωσιακός ο Τσέχος αμυντικός για ακόμη ένα παιχνίδι.

Είναι ο ηγέτης της άμυνας του Απόλλωνα, αλλά πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι είναι και η ψυχή της ομάδας. Και όχι μόνο αυτό. Ο Γιόζεφ Κβίντα συχνά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αφού παίρνει την μπάλα από την άμυνα και οργανώνει το παιχνίδι των κυανολεύκων.

Μάλιστα, κάποιες φορές, όταν του δίνεται η ευκαιρία, ξεκινάει εντυπωσιακές κούρσες προς την αντίπαλη εστία!

Αυτό ακριβώς έκανε και στο χθεσινό ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια στο «Αλφαμέγα», όπου… σαν άλλος Μέσι, άδειασε τρεις παίκτες των πρασίνων, έφτασε έξω από την περιοχή και με ένα υπέροχο φαλτσαριστό σουτ νίκησε τον Φαμπιάνο.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για έναν από τους καλύτερους αμυντικούς του πρωταθλήματος, με πολλούς ρόλους μέσα στο παιχνίδι.

Α.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

