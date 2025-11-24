Φανούριος: Ο βοηθός διαιτητή, ο Φαμπιάνο και οι φίλοι της Ομόνοιας

Για πολλά θέματα του Απόλλωνα μίλησε ο Φανούριος Κωνσταντίνου σε δηλώσεις του στον Supersport 104.0.

«Ήταν ένα κλασικό ντέρμπι Απόλλων-Ομόνοια. Αμφίρροπο παιχνίδι. Κέρδισε η ομάδα που σκόραρε. Όταν οι λεπτομέρειες είναι με το μέρος σου. Κάτι που δεν είχαμε με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό», δήλωσε αρχικά.

Για τον Κβίντα: «Ήταν από τους κορυφαίους της αναμέτρησης και είναι από του κορυφαίους του Απόλλωνα. Έχει ψυχολογία. Το έκανε και σκόραρε. Όλοι ήταν πολοί καλοί. Ο Κουν με μεγάλες αποκρούσεις και ο Σιήκκης περιόρισε τον Σεμέδο. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, πήρε δίκαιη νίκη απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο».

Για την Ντιουντού: «Είναι πανεύκολη φάση. Από όλες τις τηλεοπτικές λήψεις δεν υπάρχει καμία επαφή. Κέρδισε ο Φαμπιάνο το πέναλτι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στη θέση του Φαμπιάνο θα το έκανε και ο δικός μας τερματοφύλακας. Όταν ο διαιτητής είναι δέκα μέτρα από τη φάση και ακούει τον επόπτη που είναι στα 30 μέτρα, σημαίνει έχουμε θέμα. Από τη ζωντανή ροή φάνηκε ότι ο παίκτης μας πήγε να κλέψει την μπάλα. Αποβλήθηκε ξανά για τον ίδιο λόγο ο Ντιουντού. Είναι νεαρός, άπειρος, αλλά δεν υπήρχε παράβαση, ούτε επαφή. Ο διαιτητής είχε καθαρή άποψη και άφησε τον αγώνα να συνεχιστεί. Θα εξετάσει το θέμα με το βοηθό διαιτητή η διοίκηση. Για να είμαστε δίκαιοι σε γενικές γραμμές ο διαιτητής ήταν καλός. Ελέγχεται μόνο στη φάση της αποβολής που άκουσε τον βοηθό του».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πολύ καλό κλίμα: «Πολύ καλή ατμόσφαιρα και ευχαριστούμε τους οπαδούς της Ομόνοιας που τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του Απόλλωνα».

Για το γεγονός ότι ο Απόλλωνας κέρδισε Πάφο και Ομόνοια: «Ο Απόλλωνας κέρδισε και τον Εθνικό στο Δασάκι που λίγοι θα τον κερδίσουν. Κερδίσαμε την Πάφο και την Ομόνοια χωρίς να δεχθούμε γκολ. Αμυντικά είναι δυσκολοκατάβλητος ο Απόλλωνας, αλλά έχουμε θέμα στο γκολ. Δημιουργούμε ευκαιρίες, αλλά έχουμε και επιθετικούς εκτός. Η ομάδα πήρε λιγότερα από όσα έδωσε στο γήπεδο».

Για το ντέρμπι με την ΑΕΛ ανέφερε: «Είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ντέρμπι με μεγαλύτερο παλμό στην Κύπρο. Μπορεί το ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια να έχει περισσότερο κόσμο, ωστόσο η ατμόσφαιρα στο Απόλλων-ΑΕΛ είναι μοναδική».